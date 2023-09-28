В Швейцарии вынесли приговор бывшему сотруднику белорусского СОБРа 

Юрий Гаравский стал первым человеком, которому в Швейцарии было предъявлено обвинение в соучастии в насильственном исчезновении.
Согласно заявлениям обвиняемого, он был в составе спецподразделения, члены которого по поручению белорусских властей в 1999 году похитили и убили трех оппозиционных политиков – Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.
Рассмотрение этого дела в Швейцарии, где Юрий Гаравский ранее попросил убежище, создало исторический прецедент и стало возможным на основе принципа универсальной юрисдикции. Расследование было инициировано борющейся с проблемой безнаказанности за международные преступления неправительственной организацией TRIAL International.
Прокурор требовал вынесения обвинительного приговора и тюремного заключения сроком на три года, два из которых – условно. Сторона защиты настаивала на вынесении оправдательного приговора по нескольким формальным основаниям.
В свою очередь окружной суд Роршаха, в состав которого в качестве мировых судей вошли фармацевт и сотрудник кантональной полиции, удовлетворил просьбу адвоката, оправдав Юрия Гаравского, хотя и с другой аргументацией. По словам судьи, рассказ подсудимого не вызывает доверия. Суд пришел к выводу, что обстоятельства дела не были доказаны, и предположил, что обвиняемый с помощью признательных показаний хотел положительно повлиять на решение о предоставлении ему убежища. Подсудимый был также оправдан по обвинению в введении в заблуждение органов правосудия. Приговор может быть обжалован в высшей инстанции
Правозащитные организации TRIAL International, FIDH и «Весна» выразили сожаление по поводу приговора и объявили, что будут продолжать поддерживать жертв в их стремлении к справедливости, в том числе в ходе апелляционного процесса. Как отмечается в коммюнике TRIAL International, Валерия Красовская, дочь Анатолия Красовского, намерена обжаловать приговор. Прокурор также может подать апелляцию.
Правозащитники подчеркнули, что приговор «не ставит под сомнение жестокие преступления, совершенные режимом Александра Лукашенко»: хотя суд признал ответственность режима за эти преступления, судьи не были убеждены в причастности подсудимого к этим событиям. Как отмечает Tages-Anzeiger, в задачу суда не входило выяснение обстоятельств исчезновения трех человек, а лишь определение того, можно ли исключить какие-либо разумные сомнения в показаниях Гаравского – этого сделать не удалось.
Подробнее о ходе судебных слушаний мы рассказывали в нашей статье.
Трибунал, санкции и бункерыМы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Швейцарии.
Медстраховка подорожает в 2024 году. И значительноРазмер средних ежемесячных взносов достигнет 359,50 франков, что на 28,70 франков (8,7%) больше, чем в 2023-м.
Женевский «Тюльпан»В сегодняшней заметке Леонид Слонимский вновь обращается к архитектуре Женевы. Речь пойдёт об очень ярком бруталистском здании, которое спрятано так, что немногие из посетителей и даже жителей города знают о его существовании.
В швейцарские замки – на поиски мифических существ1 октября в восьмой раз пройдет День швейцарских замков, посвященный в этом году животным – фантастическим и вполне реальным.
Рудольф Арчибальд Рейсс, швейцарский Шерлок ХолмсВ продолжение серии статей, посвященных деятельности швейцарцев в годы Первой мировой войны, предлагаем рассказ об известном швейцарском криминалисте, одном из основоположников современной судебно-медицинской экспертизы, который сыграл не последнюю роль в расследовании преступлений, совершенных в 1914-1918 годах в Сербии.
Иммиграция и инновацииВ какой степени иностранные специалисты способствуют укреплению инновационного потенциала Швейцарии? Этому вопросу посвящено новое исследование аналитического центра Avenir Suisse.