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В Швейцарии вынесли приговор бывшему сотруднику белорусского СОБРа 

28.09.2023 - 16:23

Заседания проходили в здании кантонального суда, расположенного во дворе монастыря Санкт-Галлена. Фото: A.Savin, Wikimedia Commons

Юрий Гаравский стал первым человеком, которому в Швейцарии было предъявлено обвинение в соучастии в насильственном исчезновении.

Согласно заявлениям обвиняемого, он был в составе спецподразделения, члены которого по поручению белорусских властей в 1999 году похитили и убили трех оппозиционных политиков – Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Рассмотрение этого дела в Швейцарии, где Юрий Гаравский ранее попросил убежище, создало исторический прецедент и стало возможным на основе принципа универсальной юрисдикции. Расследование было инициировано борющейся с проблемой безнаказанности за международные преступления неправительственной организацией TRIAL International. 

Прокурор требовал вынесения обвинительного приговора и тюремного заключения сроком на три года, два из которых – условно. Сторона защиты настаивала на вынесении оправдательного приговора по нескольким формальным основаниям.

В свою очередь окружной суд Роршаха, в состав которого в качестве мировых судей вошли фармацевт и сотрудник кантональной полиции, удовлетворил просьбу адвоката, оправдав Юрия Гаравского, хотя и с другой аргументацией. По словам судьи, рассказ подсудимого не вызывает доверия. Суд пришел к выводу, что обстоятельства дела не были доказаны, и предположил, что обвиняемый с помощью признательных показаний хотел положительно повлиять на решение о предоставлении ему убежища. Подсудимый был также оправдан по обвинению в введении в заблуждение органов правосудия. Приговор может быть обжалован в высшей инстанции

Правозащитные организации TRIAL International, FIDH и «Весна» выразили сожаление по поводу приговора и объявили, что будут продолжать поддерживать жертв в их стремлении к справедливости, в том числе в ходе апелляционного процесса. Как отмечается в коммюнике TRIAL International, Валерия Красовская, дочь Анатолия Красовского, намерена обжаловать приговор. Прокурор также может подать апелляцию.

Правозащитники подчеркнули, что приговор «не ставит под сомнение жестокие преступления, совершенные режимом Александра Лукашенко»: хотя суд признал ответственность режима за эти преступления, судьи не были убеждены в причастности подсудимого к этим событиям. Как отмечает Tages-Anzeiger, в задачу суда не входило выяснение обстоятельств исчезновения трех человек, а лишь определение того, можно ли исключить какие-либо разумные сомнения в показаниях Гаравского – этого сделать не удалось.

Подробнее о ходе судебных слушаний мы рассказывали в нашей статье.

 

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