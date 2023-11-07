Скончался Йорг Бухерер

В возрасте 87 лет ушел из жизни известный швейцарский часовой дилер Йорг Бухерер (во французском варианте произношения: Бушерер), до недавнего времени возглавлявший сеть ювелирных бутиков Bucherer.

Напомним, что компания Bucherer была основана в 1888 году. Йорг Бухерер унаследовал бизнес от своего отца в 1977-м, став представителем третьего поколения семьи во главе предприятия.

Штаб-квартира компании, насчитывающей более 2400 сотрудников, находится в Люцерне.

В августе этого года стало известно, что не имеющий прямых наследников Йорг Бухерер принял решение продать семейный бизнес компании Rolex. Подробнее об этой сделке, которая по оценкам аналитиков, представляет собой «землетрясение» с серьезными долгосрочными последствиями для производителей и розничных продавцов часов, читайте в нашем материале.