Скончался Йорг Бухерер

В возрасте 87 лет ушел из жизни известный швейцарский часовой дилер Йорг Бухерер (во французском варианте произношения: Бушерер), до недавнего времени возглавлявший сеть ювелирных бутиков Bucherer.
Напомним, что компания Bucherer была основана в 1888 году. Йорг Бухерер унаследовал бизнес от своего отца в 1977-м, став представителем третьего поколения семьи во главе предприятия.
Штаб-квартира компании, насчитывающей более 2400 сотрудников, находится в Люцерне.
В августе этого года стало известно, что не имеющий прямых наследников Йорг Бухерер принял решение продать семейный бизнес компании Rolex. Подробнее об этой сделке, которая по оценкам аналитиков, представляет собой «землетрясение» с серьезными долгосрочными последствиями для производителей и розничных продавцов часов, читайте в нашем материале.
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