Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 7 ноября 2023 года   

Скончался Йорг Бухерер

07.11.2023 - 16:15

(с) Bucherer

В возрасте 87 лет ушел из жизни известный швейцарский часовой дилер Йорг Бухерер (во французском варианте произношения: Бушерер), до недавнего времени возглавлявший сеть ювелирных бутиков Bucherer.

Напомним, что компания Bucherer была основана в 1888 году. Йорг Бухерер унаследовал бизнес от своего отца в 1977-м, став представителем третьего поколения семьи во главе предприятия.

Штаб-квартира компании, насчитывающей более 2400 сотрудников, находится в Люцерне.

В августе этого года стало известно, что не имеющий прямых наследников Йорг Бухерер принял решение продать семейный бизнес компании Rolex. Подробнее об этой сделке, которая по оценкам аналитиков, представляет собой «землетрясение» с серьезными долгосрочными последствиями для производителей и розничных продавцов часов, читайте в нашем материале.

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 103.42

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
София Синицкая и ее "Черная Сибирь" | Sophia Sinitskaya et sa "Sibérie Noir"
четверг, 23 ноября 2023 года
Юрий Быков : «Хозяин» | Yury Bykov : « The Owner »
четверг, 9 ноября 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария продлевает статус S

 Такое решение Федеральный совет принял на состоявшемся 1 ноября заседании.

Всего просмотров: 1,341

Две звезды в Женевской консерватории

 4 декабря два знаменитых музыканта, Евгений Кисин и Томас Хэмпсон, выйдут на сцену Женевской консерватории в качестве драматических артистов. С легкой руки Ассоциации Avetis.

Всего просмотров: 1,104

Леся Щуцкая: «Смотря на звездное небо, можно понять, что Вселенная расширяется»

 Наша сегодняшняя гостья – доктор физических наук, профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), которой в этот понедельник была торжественно была вручена премия Лациса.

Всего просмотров: 711
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

План отмены статуса S

 Швейцарские журналисты получили доступ к разработанной властями концепции возвращения украинских беженцев на родину.

Всего просмотров: 7,417

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 462

Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени

 30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.

Всего просмотров: 2,021
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top