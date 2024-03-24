Сегодня в России объявлен национальный день траура.
Редакция Нашей Газеты выражает искренние соболезнования всем пострадавшим в теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. По данным на момент публикации погибли 145 человек, еще более ста находятся в больницах.
Ответственность за теракт взяла на себя организация ИГ, международная исламистская суннитская террористическая организация, распространившая видео в соцсетях.
Однако президент Путин, который обратился к российскому народу лишь 19 часов спустя после трагедии, ни разу не упомянул ИГИЛ, но заявил: "Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек."
Очень хочется верить, что правда будет установлена. А сейчас просто помолчим.
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