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воскресенье, 24 марта 2024 года   

Помолчим!

24.03.2024 - 7:07

Сегодня в России объявлен национальный день траура.

Редакция Нашей Газеты выражает искренние соболезнования всем пострадавшим в теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске. По данным на момент публикации погибли 145 человек, еще более ста находятся в больницах.

Ответственность за теракт взяла на себя организация ИГ, международная исламистская суннитская террористическая организация, распространившая видео в соцсетях.

Однако президент Путин, который обратился к российскому народу лишь 19 часов спустя после трагедии, ни разу не упомянул ИГИЛ, но заявил: "Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек."

Очень хочется верить, что правда будет установлена. А сейчас просто помолчим.

 

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