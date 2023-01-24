Парламент будет расследовать Corona Leaks

История с участием главы департамента внутренних дел (не имеющего в Швейцарии отношения к силовым структурам и отвечающего за здравоохранение, культуру и социальную сферу) Алена Берсе получила продолжение.
Напомним, что, по сообщениям швейцарских СМИ, бывший руководитель отдела коммуникаций департамента внутренних дел Петер Лаунер неоднократно передавал конфиденциальную информацию о планируемых правительством санитарных ограничениях главе медиагруппы Ringier Марку Вальдеру, после чего новости можно было прочитать как эксклюзив в газете Blick.
Парламентские комиссии по управлению приняли решение начать расследование этих утечек. Для этой цели была создана рабочая группа, в состав которой вошли члены обеих палат парламента. Им предстоит выяснить, какие нарушения и кем были допущены. Подробнее об деле Corona Leaks читайте в нашей статье.
Первый визит президента МККК в МосквуПобывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога».
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Гонка вооружений и швейцарский нейтралитетЗападные страны планируют усилить военную поддержку Украине, в связи с чем давление на нейтральную Швейцарию увеличивается.
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Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.