Парламент будет расследовать Corona Leaks

Ален Берсе объявляет об очередных санитарных мерах во время одной из пресс-конференций. Скриншот трансляции на admin.ch

История с участием главы департамента внутренних дел (не имеющего в Швейцарии отношения к силовым структурам и отвечающего за здравоохранение, культуру и социальную сферу) Алена Берсе получила продолжение.

Напомним, что, по сообщениям швейцарских СМИ, бывший руководитель отдела коммуникаций департамента внутренних дел Петер Лаунер неоднократно передавал конфиденциальную информацию о планируемых правительством санитарных ограничениях главе медиагруппы Ringier Марку Вальдеру, после чего новости можно было прочитать как эксклюзив в газете Blick.

Парламентские комиссии по управлению приняли решение начать расследование этих утечек. Для этой цели была создана рабочая группа, в состав которой вошли члены обеих палат парламента. Им предстоит выяснить, какие нарушения и кем были допущены. Подробнее об деле Corona Leaks читайте в нашей статье.