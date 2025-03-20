Нацбанк Швейцарии снизил ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии BNS/SNB продолжает смягчать денежно-кредитную политику, объявив, как и ожидали экономисты, о снижении ключевой процентной ставки на 0,25 процентного пункта до 0,25%. Таким образом, теперь этот показатель находится на самом низком уровне с августа 2022 года.

Прогноз инфляции на текущий год повысился с 0,3% до 0,4%, а прогноз на 2026 год остался неизменным – 0,8 %. Рост ВВП в 2025 году ожидается в диапазоне от 1,0 до 1,5%. Однако в коммюнике отмечается, что экономические перспективы стали гораздо более неопределенными.

BNS/SNB продолжит внимательно следить за ситуацией и, при необходимости, скорректирует свою денежно-кредитную политику, чтобы обеспечить сохранение уровня инфляции в пределах от 0 до 2% в среднесрочной перспективе.