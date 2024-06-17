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среда, 19 июня 2024 года   

Императрица Сисси и российский триколор

17.06.2024 - 18:44

Фото © LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA

Наши читатели, живущие или бывающие в Женеве, наверняка видели на набережной элегантный памятник австрийской императрице и королеве Венгрии Елизавете, или «Сисси», о котором мы не раз упоминали в наших публикациях. Памятник был установлен в 1998 году по случаю столетия ее смерти от руки итальянского анархиста.

Так вот, в воскресенье, пока в Бюргенштоке завершалась конференция, посвященная поиску путей прекращения войны в Украине, неизвестные покрыли памятник белой, синей и красной краской – цветами российского флага. На цоколе появилась загадочная надпись « CH+RU, unies dans la résistance». Перевести ее нетрудно – «Швейцария+ Россия, едины в сопротивлении», но что бы это значило? И дата указана: «16 июня 2024». Ну что за безобразие? Просто «здесь был Вася» какое-то.

На веере Елизаветы, искусно выполненном шотландский скульптором Филиппом Джексоном, – еще одна запись, которую и переводить не требуется: «Love CH» и красная пластиковая пробка от бутылки «made in Switzerland». Странные формы, однако, принимает любовь у некоторых…

Начато расследование, мы будем держать вас в курсе.

 

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