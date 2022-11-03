Берн запретил Германии поставлять Украине швейцарские боеприпасы

Швейцария вновь ответила отказом на просьбу Германии разрешить ей отправить в Украину боеприпасы швейцарского производства для танков противовоздушной обороны. Речь идет о 12 400 патронах калибра 35 миллиметров для «Гепарда» – двухтрубной гусеничной зенитной системы.
В своем ответе федеральный советник Ги Пармелен сослался на нейтральную политику страны и подчеркнул, что Швейцария твердо привержена делу мира и безопасности, но всегда строго соблюдает закон о нейтралитете в соответствии со своими гуманитарными традициями.
Подробнее о дебатах вокруг поставок швейцарских вооружений мы рассказывали в нашей статье, а о причинах очередного отказа Берна читайте в нашем материале в понедельник.
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