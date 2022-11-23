Берн присоединился к новым санкциям

Федеральный совет принял восьмой пакет европейских ограничений в отношении России. Новые санкции были введены Брюсселем после проведения референдумов о вхождении некоторых украинских территорий в состав Российской Федерации – результаты голосований не были признаны ЕС и Швейцарией.

Санкционный пакет включает, среди прочего, ограничение цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, эмбарго на импорт из России стальной металлопродукции, аэрокосмических и других товаров, имеющих экономическое значение для России. Кроме того, граждане ЕС больше не смогут занимать должности в органах управления некоторых российских государственных компаний.

Меры предусматривают и запрет на предоставление других услуг (информационные технологии, проектирование, архитектура, юридические консультации) российскому правительству и компаниям. Швейцария, тем не менее, обеспечивает доступ к швейцарскому правосудию и полное соблюдение верховенства закона. Таково было условие, выдвинутое Федеральным советом при принятии новых ограничений.

Федеральный совет также прямо включил в постановление о мерах в связи с ситуацией в Украине эмбарго на поставки оружия в Россию, частично распространив запрет на Украину с учетом нейтрального статуса Швейцарии. До сих пор Берн применял это эмбарго на основе законодательства о контроле над военными материалами и товарами.

Наконец, в санкционный список были добавлены тридцать физических и семь юридических лиц. В их число входят высокопоставленные чиновники и военнослужащие, а также компании, оказывающие поддержку российским вооруженным силам. Меры вступают в силу 23 ноября в 18:00.

Добавим, что Федеральный совет, еще в августе заявивший, что Швейцария намерена внести свой вклад в борьбу с продовольственным и энергетическим кризисами в мире, сегодня принял решение разрешить закупку определенных удобрений путем внесения поправок в постановление при условии, что товары предназначены для третьей страны. Это решение обосновано важной ролью Швейцарии в мировой торговле удобрениями.