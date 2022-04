Jil Silberstein:Voyages en Russie absolutiste. Vie et mort de quatre opposants. Editions Noir dur Blanc. Mise en vente: 7 avril 2022. 848 pages, 28 Euros /34 CHF

Vaste enquête à travers la Russie d’aujourd’hui, Voyages en Russie absolutiste se veut avant tout un hommage au combat acharné de quatre hommes confrontés – chacun à son époque – aux ravages de l’autocratie. Mais faire se côtoyer les destins du poète et romancier Mikhaïl Lermontov (1814-1841), de Vladimir Tan Bogoraz (1865-1936), révolutionnaire et pionnier de l’anthropologie, de l’écrivain anarchiste Victor Serge (Viktor Lvovitch Kibaltchitch, 1890-1977), antistalinien, auteur de S’il est minuit dans le siècle, et d’Anatoli Martchenko (1938-1986), l’un des derniers intellectuels russes à être mort en détention au Goulag, c’est aussi proposer une histoire informelle – encore que remarquablement documentée – de l’opposition à l’absolutisme russe sous toutes ses formes, de Catherine II à Vladimir Poutine.

Enfin, à travers quatre « pèlerinages » de l’auteur – au Tatarstan, au Caucase, en Oural et jusqu’aux lointaines rives de la Kolyma –, c’est à la rencontre de « héros de notre temps » que le lecteur est invité.

Jil Silberstein est né à Paris en 1948. Après bien des voyages, il se fixe en Suisse, travaille dans l’édition, dirige la revue d’anthropologie culturelle Présences. Lors d’un séjour en Amérique du Nord, il rencontre les Indiens du Québec-Labrador, dont il partagera la vie plus d’un an. Ainsi est amorcée une série de textes, entre voyage et ethnologie : Innu, Kali’na et Dans la taïga céleste, publiés par Albin Michel. Poète, essayiste, lauréat du Prix Schiller, il est également traducteur de Trakl, Miłosz, T. E. Lawrence et Charles Reznikoff.

