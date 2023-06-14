До новых встреч!

Дорогие друзья! Приветствую вас на новой площадке!
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
«ШИЗО» на Площади НацийИнсталляция, изображающая модель российского карцера, добралась до Женевы, побывав уже в пяти европейских городах, и пробудет здесь до 18 июня.
Пространство для экспериментаДо 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Пространство для экспериментаДо 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.