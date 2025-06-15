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Феминистские забастовки в Берне и Женеве

14 июня 2025 года в швейцарских городах прошли забастовки феминистских коллективов. Самая массовая акция состоялась в Берне, где, по подсчетам организаторов, на улицы вышли 35 000 человек. В Женеве полиция насчитала 3 500 участников. Если забастовка в Берне была сосредоточена на темах равенства и солидарности, то в Женеве, наряду со слоганами о гендерной борьбе, было замечено множество палестинских флагов. О целях акции читайте в нашем материале. Все фото – Nasha Gazeta.

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