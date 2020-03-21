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суббота, 21 марта 2020 года   

И все-таки ВЕСНА!

Дорогие читатели! Даже страшный, вероломный, мало изученный и плохо предсказуемый общий враг, COVID-19, не может остановить победоносного наступления весны, поистине в этом году - Весны священной!

Мы призываем вас не поддаваться панике, хандре и унынию, но выполнять свой гражданский долг, проявляя сознательность и оберегая себя и окружающих. Улыбайтесь солнцу и вашим близким и присылайте свои жизнеутверждающие фотографии для пополнения нашей виртуальной галереи. Будьте здоровы!

 

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вторник, 31 марта 2020 года
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