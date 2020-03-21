И все-таки ВЕСНА!

Дорогие читатели! Даже страшный, вероломный, мало изученный и плохо предсказуемый общий враг, COVID-19, не может остановить победоносного наступления весны, поистине в этом году - Весны священной!
Мы призываем вас не поддаваться панике, хандре и унынию, но выполнять свой гражданский долг, проявляя сознательность и оберегая себя и окружающих. Улыбайтесь солнцу и вашим близким и присылайте свои жизнеутверждающие фотографии для пополнения нашей виртуальной галереи. Будьте здоровы!
Чрезвычайное положение в ШвейцарииВ понедельник Федеральный совет объявил чрезвычайное положение – это дает правительству право принимать единые для всех кантонов меры.
Европа в эпицентре пандемии Covid-19Каждый день в Европе регистрируется больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, чем в Китае в разгар эпидемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Covid-19: рекомендуемые лекарстваОдин из наиболее распространенных симптомов Covid 19 – повышение температуры тела, в связи с чем некоторые пациенты по собственной инициативе чередуют прием противоспалительных средств с парацетамолом. Что говорят эксперты?
Швейцария больше не выдает визы… а также ограничивает продажу парацетамола, аспирина и ибупрофена, переносит голосования и призывает своих граждан как можно скорее вернуться на родину.
Шизофрения излечима!Каждый сотый швейцарец в той или иной степени страдает от шизофрении, болезни, название которой ввел швейцарский психиатр. В кантонах Романдской Швейцарии с 16 по 24 марта в 10-й раз проходят Дни шизофрении под девизом «Шизофрения излечима!»
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.