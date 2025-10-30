Анонс русский
Так, перефразируя название старого фильма Вуди Аллена, можно было бы назвать выставку «Валлоттон навсегда», идущую в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне и посвященную одному из самых известных швейцарских художников. Подробности здесь.
Анонс французский
Ainsi, en paraphrasant le titre d'un vieux film de Woody Allen, on pourrait intituler l'exposition « Vallotton Forever » qui se tient actuellement au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne et qui est consacrée à l'un des artistes suisses les plus célèbres. Les détails.