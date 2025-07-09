Афиша

«Фридрих Дюрренматт – Футбол»

Durrenmatt

Заголовок на французском

«Friedrich Dürrenmatt – Football»

Город

Невшатель

Город на французском

Neuchatel

Дата Афиши

-

Анонс русский

В рамках празднования своего 25-летия и в честь Чемпионата Европы по футболу среди женщин Центр Дюрренматта в Невшателе (CDN) представляет выставку, лейтмотив которой – многолетняя связь выдающегося швейцарского писателя и плодовитого художника с клубом, известным нашим читателям скорее всего печально. Подробности здесь.

Анонс французский

Dans le cadre de son 25e anniversaire et à l’occasion de l’Euro féminin joué en Suisse, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) présente une exposition dont le thème est le lien entre le grand auteur Suisse et le club de foot, bien connu de nos lecteurs. Les détails.

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