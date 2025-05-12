Афиша

Swiss Press Photo 2025

Kostas Maros/Courtesy of Swiss Press Photo

Заголовок на французском

Swiss Press Photo 2025

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

-

Анонс русский

Швейцарский национальный музей приглашает на выставку лучших фотографий швейцарской и мировой прессы. Подробности.

Анонс французский

Le Musée national suisse invite à une exposition des meilleures photographies de la presse suisse et mondiale. Détails.

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.21
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 97.95
Погода
Афиша
Kostas Maros/Courtesy of Swiss Press Photo
Новая постоянная экспозиция в Музее дизайна в Цюрихе
"Мертвый город"

Ассоциация

Association

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