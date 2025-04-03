Афиша

Две художницы в Берне

Кароль Рама. Без названия, 1950 г.

Заголовок на французском

Deux artistes à Berne

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

-

Анонс русский

В Художественном музее Берна параллельно проходят две очень любопытные выставки. Подробности здесь.

Анонс французский

Deux expositions très intéressantes se déroulent en parallèle au Musée des beaux-arts de Berne. Les détails

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Погода
Афиша
Кароль Рама. Без названия, 1950 г.
© Marco Borggreve

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