Две художницы в Берне

В Художественном музее Берна параллельно проходят две очень любопытные выставки. Подробности здесь.
Deux expositions très intéressantes se déroulent en parallèle au Musée des beaux-arts de Berne. Les détails.
Какое место заняла Швейцарии в рейтинге счастья? И на что жалуются швейцарские семьи?
Его портрет был представлен в прошлую пятницу в программе «Следственный отдел» телеканала RTS.
В преддверии светлого праздника Пасхи предлагаем вашему вниманию материал в тему из серии «Архитектура Швейцарии».
По состоянию на 31 марта 2025 года, Берн заморозил 7,4 млрд франков, что на 1,6 млрд франков больше, чем годом ранее.
На прошлой неделе Федеральное статистическое управление опубликовало отчет за 2024 год. Число преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, продолжает расти повсеместно, но особенно в сферах физического насилия и киберпреступности.