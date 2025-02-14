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пятница, 14 февраля 2025 года   

Заголовок

Ле Корбюзье: порядок вещей

Заголовок на французском

Le Corbusier : l’ordre des choses

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2025-02-14 00:00:00 по 2025-06-22 00:00:00

Анонс русский

В Центре Пауля Клее в Берне идет выставка, посвященная одному из главных архитекторов XX века. Подробности.

Анонс французский

Le Zentrum Paul Klee présente une exposition consacrée à l’un des architectes majeurs du 20e siècle. Détails.

 

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