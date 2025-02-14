Ле Корбюзье: порядок вещей

В Центре Пауля Клее в Берне идет выставка, посвященная одному из главных архитекторов XX века. Подробности.
Le Zentrum Paul Klee présente une exposition consacrée à l’un des architectes majeurs du 20e siècle. Détails.
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Результаты референдума 9 февраляГраждане Швейцарии решили судьбу инициативы об экологической ответственности.
К нам едет Зубин Мета!Прославленный 88-летний дирижер даст единственный концерт в Женеве за пультом West-Eastern Divan Orchestra, состоящего из израильских и палестинских музыкантов.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
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300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
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