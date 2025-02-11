Зубин Мета в Женеве

Прославленный 88-летний дирижер даст единственный концерт в Женеве за пультом West-Eastern Divan Orchestra, состоящего из израильских и палестинских музыкантов. Подробности здесь.
Le grand maestro âgé de 88 ans donnera un unique concert à Genève, au pupitre de West-Eastern Divan Orchestra, composé des musiciens israéliens et palestiniens. Les détails.
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Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
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