Новая выставка в женевском Музее Барбье-Мюллер будет идти до сентября, но сходить на нее стоит не откладывая, чтобы успеть еще не раз вернуться. Подробности здесь.
La nouvelle exposition au Musée Barbier-Mueller à Genève sera ouverte jusqu’au 14 septembre. Mais nous vous conseillons de la visiter sans tarder pour avoir le temps d’y revenir ! Les détails.
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