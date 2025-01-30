"Эхо"

"Echos"

Женева

Genève

с 2025-01-29 00:00:00 по 2025-09-14 00:00:00

Новая выставка в женевском Музее Барбье-Мюллер будет идти до сентября, но сходить на нее стоит не откладывая, чтобы успеть еще не раз вернуться. Подробности здесь.