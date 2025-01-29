Год Валлоттона

Année Vallotton

Веве

Vevey

с 2025-01-10 00:00:00 по 2025-05-25 00:00:00

В 2025 году, в год столетия со дня смерти Феликса Валлоттона, многие учреждения культуры Швейцарии отдадут дань уважения одному из самых знаменитых швейцарских художников. Рассказываем о первой из серии выставок. Подробности здесь.