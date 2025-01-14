C 31 января по 8 февраля знаменитый альпийский курорт наполнится музыкой – здесь пройдет юбилейный, 25-й, фестиваль «Музыкальные вершины». Его откроет выдающийся американский виолончелист Йо-Йо Ма. Подробности здесь.
Du 31 janvier au 8 février la station alpine sera remplie de musique : elle accueillera le festival international qui soufflera ses 25 bougies. L’immense violoncelliste américain Yo-Yo Ma ouvrira le programme. Les détails.
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