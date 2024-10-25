Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 25 октября 2024 года   

Заголовок

"Мэтью Вонг/Винсент ван Гог"

Заголовок на французском

"Matthieu Wong/Vincent van Gogh"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2024-10-17 00:00:00 по 2025-01-26 00:00:00

Анонс русский

В Кунстхаус Цюрих в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Kunsthaus de Zurich prévoit plusieurs expositions passionnantes cette saison. La première d'entre elles est « Matthew Wong – Vincent van Gogh. Tableau dernier refuge » – peut être visitée dès à présent. Voici ce qui est intéressant dans l'exposition parallèle de deux artistes très différents, mais en même temps très semblables. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 111.63

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Выходные с "Мемориалом"
Выходные с "Мемориалом" | Un weekend avec "Memorial"
воскресенье, 3 ноября 2024 года
Татьяна Фролова: «История одного театра»
Татьяна Фролова: «История одного театра» | Tatiana Frolova: Histoire d'un théâtre
понедельник, 28 октября 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕС против швейцарских оговорок, а местные миллиардеры – за

 ЕС против швейцарских оговорок, а местные миллиардеры – за На фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке противостояние между Европейским Союзом и Швейцарией кажется каким-то игрушечным, однако для нашей маленькой страны оно имеет важные последствия.

Всего просмотров: 631

Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе?

 Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе? Правительство кантона раскрыло информацию о том, сколько человек платят налог на состояние выше 50 миллионов франков.

Всего просмотров: 525

В «ГРОБ» вбивают последние гвозди?

 В «ГРОБ» вбивают последние гвозди? Прекращение аренды и закрытие банковских счетов: будущее Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Женеве выглядит серьезно подорванным. Какова будет развязка?

Всего просмотров: 508
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 19,316

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 15,428

Хруст судьбы

 Хруст судьбы Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 903
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top