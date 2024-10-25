"Мэтью Вонг/Винсент ван Гог"

"Matthieu Wong/Vincent van Gogh"

Цюрих

Zurich

с 2024-10-17 00:00:00 по 2025-01-26 00:00:00

В Кунстхаус Цюрих в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников. Подробности здесь.