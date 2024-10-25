В Кунстхаус Цюрих в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников. Подробности здесь.
Le Kunsthaus de Zurich prévoit plusieurs expositions passionnantes cette saison. La première d'entre elles est « Matthew Wong – Vincent van Gogh. Tableau dernier refuge » – peut être visitée dès à présent. Voici ce qui est intéressant dans l'exposition parallèle de deux artistes très différents, mais en même temps très semblables. Les détails.
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