«Ночь музеев»

В ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию. Подробности.
Dans les prochains jours, plusieurs villes suisses organiseront cette manifestation culturelle tant aimée. Détails.
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