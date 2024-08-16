Хаим Сутин: против течения

До 1 декабря в Бернском художественном музее проходит выставка работ Хаима Сутина. Подробности.
Jusqu’au 1er décembre, le Kunstmuseum Bern présente une exposition d’œuvres de Chaïm Soutine. Détails.
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Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.
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