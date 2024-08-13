Театральные фестивали в Цюрихе и Женеве

В августе и сентябре в Швейцарии по традиции пройдут важнейшие международные фестивали - сначала Theater Spektakel в Цюрихе, потом La Bâtie в Женеве. Подробности здесь.
Deux festivals de l’importance internationale – d’abord Theater Spektakel à Zurich, puis La Bâtie à Genève – auront lieu en aout et septembre. Voici les highlights à l’attention de nos lecteurs.
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Швейцария ООН не верит?Некоторые действия Конфедерации на международной сцене продолжают удивлять. С одной стороны, она не принимает на веру результаты административного расследования ООН по поводу БАПОР, а с другой – дистанцируется от новой мирной инициативе по Украине.
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