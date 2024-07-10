«Карл Хофер: портреты, натюрморты, пейзажи»

До 29 сентября включительно в кантоне Тичино можно увидеть выставку немецкого художника Карла Хофера. Подробности здесь.
L’exposition de l’artiste allemand Karl Hofer est à voit absolument à Tessin – jusqu’au 29 septembre. Les détails.
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