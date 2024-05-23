Вилла Флора

Небольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, открылся для посетителей после десяти лет реставрационных работ выставкой «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»). Подробности здесь.
Winterthur est connu dans le monde grâce à ses musées d’art. L’un entre eux, Villa Flora, vient de réouvrir ses portes après presque dix ans de travaux. Voici quelques mots sur cette résurrection et l’exposition actuelle intitulée « Bienvenue ». Les détails.
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