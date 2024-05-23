Вилла Флора

Villa Flora

Винтертур

Winterthur

с 2024-05-20 00:00:00 по 2025-01-05 00:00:00

Небольшой швейцарский город Винтертур известен на весь мир своими художественными музеями. Один из них, Villa Flora, открылся для посетителей после десяти лет реставрационных работ выставкой «Bienvenue!» (или «Добро пожаловать!»). Подробности здесь.