"Роберто Деверо"

Большой театр Женевы приглашает на последний оперный театр сезона и заключительный эпизод из сериала Гаэтано Доницетти, посвященного династии английских монархов. Подробности здесь.
Le Grand Théâtre de Genève vous invite à la clôture de la trilogie de Gaetano Donizetti consacrée à la dynastie monarchique anglaise. Les détails.
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