В объективе Вивиан Майер

Photos de Vivian Maier

Ольтен

Olten

с 2024-05-17 00:00:00 по 2024-05-26 00:00:00

La Maison de la photographie de l'IPFO expose l'œuvre de Vivian Maier (1926-2009), considérée comme l'une des photographes les plus importantes et les plus énigmatiques du XXe siècle. Détails.