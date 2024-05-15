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четверг, 16 мая 2024 года   

Заголовок

К столетию сюрреализма

Заголовок на французском

Centeinaire du surréalisme

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2024-05-07 00:00:00 по 2024-08-28 00:00:00

Анонс русский

В столице кантона Во отмечают столетие сюрреализма. Что необычного в этом праздновании и почему к нему стоит присоединиться? Подробности здесь

Анонс французский

Le capital du canton de Vaud fête le centenaire de ce mouvement artistique. Qu’y-a-t-il de spécial et pourquoi cela vaut-il la peine de se joindre à cette célébration ? Les détails

 

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