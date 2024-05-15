К столетию сюрреализма

Centeinaire du surréalisme

Лозанна

Lausanne

с 2024-05-07 00:00:00 по 2024-08-28 00:00:00

В столице кантона Во отмечают столетие сюрреализма. Что необычного в этом праздновании и почему к нему стоит присоединиться? Подробности здесь.