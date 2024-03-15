"Лица"

"Visages"

Лозанна

Lausanne

с 2024-03-05 00:00:00 по 2024-04-28 00:00:00

В лозаннской «Коллекции ар-брюта» проходит выставка «Лица», которую мы настоятельно рекомендуем посетить тем, кто интересуется всем новым, необычным и непривычным в современном искусстве. Подробности здесь.