Большой театр Женевы в сотрудничестве с Национальной оперой Нидерландов и Городским театром Люксембурга представляет оперу Моцарта «Идоменей, царь критский» в постановке хореографа Сиди Ларби Шеркауи. Подробности здесь.
Le Grand Théâtre de Genève, en coproduction avec le Dutch National Opera Amsterdam et les Théâtres de la ville de Luxembourg, présente « Idomeneo » de Mozart dans la mise en scène dû chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Les détails.
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