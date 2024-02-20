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вторник, 20 февраля 2024 года   

Заголовок

Italianità

Заголовок на французском

Italianità

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2024-04-28 00:00:00 по 2024-04-28 00:00:00

Анонс русский

 До 28 апреля в Швейцарском Национальном музее в Цюрихе проходит выставка Italianità. Подробности здесь.

Анонс французский

L’exposition Italianità a lieu au Musée national suisse à Zurich jusqu’au 28 avril. Les détails.

 

 

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