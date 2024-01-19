Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 19 января 2024 года   

Заголовок

Ансамбль Гурджиева

Заголовок на французском

Ensemble Gurdjieff

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2024-01-16 00:00:00 по 2024-01-27 00:00:00

Анонс русский

27 января Ансамбль Гурджиева (Армения) даст единственный концерт в Женеве – не пропустите. Подробности здесь.

Анонс французский

Le 27 janvier l’Ensemble Gurdjieff (Arménie) donnera son unique concert à Genève. Les détails

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.16
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 102.58

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Найдут ли в Давосе «формулу мира»?

Небольшой швейцарский городок принимает в эти дни сразу две полностью и частично посвященные вопросам мирного урегулирования войны в Украине встречи: завершившееся в воскресенье совещание советников по национальной безопасности и открывающийся сегодня Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Всего просмотров: 546

Система, обращающая в прах

 Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман Саши Филипенко «Кремулятор», вышедший во французском переводе Марины Скаловой в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. 15 января в Париже автору была вручена премия Transfuge за лучший европейский роман 2023 года.

Всего просмотров: 516

«Архипелаг ГУЛАГ»: 50 лет спустя

В течение этого года Фонд Яна Михальского организует серию встреч и лекций, посвященных пятидесятилетию первого издания монументального труда Александра Исаевича Солженицына.

Всего просмотров: 505
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Миллиарды – садовнику?

Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.

Всего просмотров: 1,790

Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»

 Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.

Всего просмотров: 10,284

Без каких продуктов Nestlé России не прожить?

 Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.

Всего просмотров: 1,902
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top