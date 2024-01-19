27 января Ансамбль Гурджиева (Армения) даст единственный концерт в Женеве – не пропустите. Подробности здесь.
Le 27 janvier l’Ensemble Gurdjieff (Arménie) donnera son unique concert à Genève. Les détails.
Найдут ли в Давосе «формулу мира»?Небольшой швейцарский городок принимает в эти дни сразу две полностью и частично посвященные вопросам мирного урегулирования войны в Украине встречи: завершившееся в воскресенье совещание советников по национальной безопасности и открывающийся сегодня Всемирный экономический форум (ВЭФ).
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