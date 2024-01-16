Black Movie 2024

С 19 по 28 января в Женеве пройдет международный фестиваль независимого кино Black Movie. В программе – ленты режиссеров из более 40 стран, в том числе из Грузии, Казахстана, России и Украины. Подробности.
Du 19 au 28 janvier, Genève accueillera le festival international de cinéma indépendant Black Movie. Le programme comprend des films de réalisateurs de plus de 40 pays, dont la Géorgie, le Kazakhstan, la Russie et l’Ukraine. Détails.
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