И снова Шуберт.

16 января в Женевской консерватории прозвучит знаменитая «Форель». И не только. Подробности здесь.
La célèbre « Truite » remplira la salle du Conservatoire de Genève le 16 janvier. Les détails.
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