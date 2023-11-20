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понедельник, 20 ноября 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Война в Украине: будет ли агрессор наказан?

Заррина Салимова, Берн

Швейцария присоединилась к группе стран, выступающих за создание специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

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Экономика

Горькая цена шоколада

Надежда Сикорская, Женева

Заметили ли вы, что шоколад подорожал, и какая связь между одним из главных продуктов швейцарского экспорта и климатическими изменениями?

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