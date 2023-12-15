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пятница, 15 декабря 2023 года   

Заголовок

"Музыкальные вершины"

Заголовок на французском

"Sommets Musicaux"

Город

Гштаад

Город на французском

Gstaad

Дата Афиши

с 2023-11-07 00:00:00 по 2024-02-03 00:00:00

Анонс русский

С 26 января по 3 февраля в знаменитом курортном городке пройдет очередной международный фестиваль «Музыкальные вершины». Подробности здесь.

Анонс французский

La nouvelle édition du festival international « Sommets Musicaux » aura lieu du 26 janvier au 3 février. Les détails.

 

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понедельник, 18 декабря 2023 года
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