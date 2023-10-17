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вторник, 17 октября 2023 года   

Заголовок

Музей не (придуманных) историй

Заголовок на французском

Musée des histoires (non) imaginées

Город

Лион

Город на французском

Lyon

Дата Афиши

с 2023-10-16 00:00:00 по 2023-10-19 00:00:00

Анонс русский

15 октября в Лионе открылся «Музей (не)придуманных историй». Организаторы надеются, что перформативная выставка русскоязычных художников в скором времени доедет и до Швейцарии. Подробности здесь.

Анонс французский

Le « Musée des histoires (non) imaginées a ouvert ses portes le 15 octobre, à Lyon. Ses organisateurs espère que l’exposition-performances des artistes russophones arrivera aussi en Suisse dans pas trop longtemps. Les détails.

 

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