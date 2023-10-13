Плетнев, Нагано, Рахманинов

30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле. Подробности здесь.
Le Rakhmaninoff International Orchestra donnera ses tous premiers concerts publics dans la salle de l’Institut Rosey, à Rolle, le 30 et 31 octobre. Les détails.
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Плетнев, Рахманинов и оркестр его имени30 и 31 октября Rachmaninoff International Orchestra даст свои первые публичные концерты в концертном зале Института Розе, в Ролле.
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