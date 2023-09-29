"Дон Жуан"

На сцену Оперного театра Цюриха вернулся шедевр Моцарта в постановке двенадцатилетней давности. Подробности здесь.
La production du chef d’œuvre de Mozart qui date de douze ans est revenu sur la scène de l’Opernhaus Zürich. Les détails.
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