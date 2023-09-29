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пятница, 29 сентября 2023 года   

28.09.2023 - 16:23В Швейцарии вынесли приговор бывшему сотруднику белорусского СОБРа 

Заголовок

"Дон Жуан"

Заголовок на французском

"Don Giovanni"

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2023-09-28 00:00:00 по 2023-10-14 00:00:00

Анонс русский

На сцену Оперного театра Цюриха вернулся шедевр Моцарта в постановке двенадцатилетней давности. Подробности здесь.

Анонс французский

La production du chef d’œuvre de Mozart qui date de douze ans est revenu sur la scène de l’Opernhaus Zürich. Les détails

 

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