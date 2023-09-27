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четверг, 28 сентября 2023 года   

Заголовок

Концерт Александры Довгань

Заголовок на французском

Recital d'Alexandra Dovgan

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-09-20 00:00:00 по 2023-10-06 00:00:00

Анонс русский

Российская пианистка Александра Довгань даст концерт в Женеве в рамках абонемента «Великие музыканты» агентства Caecilia. Подробности здесь.

Анонс французский

Une jeune pianiste russe donnera un recital à Genève dans l’abonnement « Les Grands Interprètes » de l’agence Caecilia. Les détails

 

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