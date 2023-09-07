Недели дизайна в Цюрихе

Semaines du design à Zurich

Цюрих

Zurich

с 2023-09-07 00:00:00 по 2023-09-19 00:00:00

До 19 сентября в городе на Лиммате проходит крупнейший в Швейцарии фестиваль дизайна, в программу которого включена и Kyiv Design Week. Подробности.