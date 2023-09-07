Недели дизайна в Цюрихе

До 19 сентября в городе на Лиммате проходит крупнейший в Швейцарии фестиваль дизайна, в программу которого включена и Kyiv Design Week. Подробности.
Jusqu’au 19 septembre, la ville sur la Limmat accueille le plus grand festival de design de Suisse, qui inclut cette année la Kyiv Design Week. Détails.
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