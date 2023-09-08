Женевская Неделя искусства

С 12 по 17 сентября в Женеве впервые пройдет мероприятие, имеющее все шансы стать традиционным. Подробности здесь.
La première édition de l’événement qui a toutes les chances de devenir une tradition se déroulera du 12 au 17 septembre. Les détails.
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