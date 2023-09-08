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суббота, 9 сентября 2023 года   

Заголовок

Женевская Неделя искусства

Заголовок на французском

La Geneva Art Week

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-09-05 00:00:00 по 2023-09-17 00:00:00

Анонс русский

С 12 по 17 сентября в Женеве впервые пройдет мероприятие, имеющее все шансы стать традиционным. Подробности здесь

 

Анонс французский

La première édition de l’événement qui a toutes les chances de devenir une tradition se déroulera du 12 au 17 septembre. Les détails

 

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