"Дон Карлос"

С 15 по 28 сентября на сцене Большого театра Женевы идет знаменитая опера Дж. Верди. Подробности здесь.
Le Grand Théâtre de Genève ouvre la saison par une chef-d’œuvre de Guiseppe Verdi dans la mise-en-scène d’une américaine Lydia Steier. Les détails.
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