9 и 10 сентября в Швейцарии в 30-й раз пройдут Европейские дни наследия. Подробности здесь.
Le 9 et 10 septembre les Journées européennes du patrimoine auront lieu en Suisse pour la 30ème fois. Les détails.
Швейцария усиливает контроль за применением санкцийГосударственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объявил о создании нового центра под названием «Контроль над экспортом и санкции».
Швейцарские часы – у всех на устахСделка Rolex и Bucherer, Geneva Watch Days, Часовая академия Adecco, лондонские часовые воры – швейцарская часовая индустрия в последние дни подарила немало поводов поговорить о себе.
Изабель Корна : Прощание с МосквойНаша сегодняшняя гостья – журналистка, но ее книга, только что вышедшая в издательстве Éditions La Baconnière, – это поэзия в прозе, очень личный, лирический, полный точных наблюдений реквием по некогда любимому городу.
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Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
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