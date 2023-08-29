5 сентября в женевском Виктория-холле выступит Израильский филармонический оркестр под управлением Лахава Шани. Подробности здесь.
Le Israel Philharmonic Orchestra sous la direction de Lahav Shani se représentera le 5 septembre à Victoria Hall de Genève. Les détails.
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«Даже в самом суровом сердце есть доброта»Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман известной российской писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», выпущенный издательством Noir sur Blanc в переводе на французский Мод Мабийяр. Незадолго до этого события мы побеседовали с автором по Скайпу.
Старейшие гостиницы Женевы. 1История гостиниц Женевы уходит корнями во времена римского присутствия в этих местах. При раскопках в некоторых районах найдены доказательства того, что в городе имелись таверны, где могли поесть легионеры.
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