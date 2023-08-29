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вторник, 29 августа 2023 года   

Заголовок

Израильский филармонический оркестр

Заголовок на французском

Le Israel Philharmonic Orchestra

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-08-25 00:00:00 по 2023-09-05 00:00:00

Анонс русский

5 сентября в женевском Виктория-холле выступит Израильский филармонический оркестр под управлением Лахава Шани. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Israel Philharmonic Orchestra sous la direction de Lahav Shani se représentera le 5 septembre à Victoria Hall de Genève. Les détails.

 

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