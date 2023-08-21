Фестиваль La Bâtie

La Bâtie-Festival

Женева

Genève

с 2023-08-16 00:00:00 по 2023-09-17 00:00:00

С 31 августа по 17 сентября в Женеве в 47-й раз пройдет ежегодный международный плюридисциплинарный фестиваль, в программе которого – музыка, танец, театр и перформанс. Подробности здесь.