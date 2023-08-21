Фестиваль La Bâtie

С 31 августа по 17 сентября в Женеве в 47-й раз пройдет ежегодный международный плюридисциплинарный фестиваль, в программе которого – музыка, танец, театр и перформанс. Подробности здесь.
L’annuel Bâtie-Festival de Genève qui unie la musique, la danse, le théâtre et la performance, aura lieu pour la 47ème fois, du 31 aout au 17 septembre. Les détails.
Фестиваль для всех и каждого17 августа в Цюрихе открывается очередной Zürcher Theater Spektakel – пожалуй, самый известный швейцарский фестиваль театрального искусства. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в его программе.
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