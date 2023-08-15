Цюрихский театральный фестиваль

С 17 августа по 3 сентября в Цюрихе будет проходить Zürcher Theater Spektakel – пожалуй, самый известный швейцарский фестиваль театрального искусства. Подробности здесь.
Zürcher Theater Spektakel, le plus connu parmi des festivals de théâtre en Suisse, aura lieu du 17 aout au 3 septembre. Les détails.
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