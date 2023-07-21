"Одри Хербёрн, жизнь в комиксе"

В музее Bolle в Морже проходит оригинальная выставка, приуроченная к тридцатилетию со дня смерти прекрасной актрисы. Подробности.
Le Musée Bolle à Morges vous invite à une exposition fort originale à l’occasion du 30e anniversaire du décès de la grande actrice. Les détails.
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Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
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