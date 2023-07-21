Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 21 июля 2023 года   

Заголовок

"Одри Хербёрн, жизнь в комиксе"

Заголовок на французском

Audrey Hepburn, une vie en bande dessinée

Город

Морж

Город на французском

Morges

Дата Афиши

с 2023-07-06 00:00:00 по 2023-09-03 00:00:00

Анонс русский

В музее Bolle в Морже проходит оригинальная выставка, приуроченная к тридцатилетию со дня смерти прекрасной актрисы. Подробности.

Анонс французский

Le Musée Bolle à Morges vous invite à une exposition fort originale à l’occasion du 30e anniversaire du décès de la grande actrice. Les détails. 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.16
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 105.5

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кондиционер или жизнь

 По мере того как волны жары становятся чаще и продолжительнее, все больше швейцарских потребителей задумывается об установке аппаратов для охлаждения воздуха. И сталкиваются с проблемами.

Всего просмотров: 598

Шоколад, нефть, золото и санкции

Как и почему некоторые швейцарские компании продолжают вести бизнес в России и торговать российским сырьем?

Всего просмотров: 585

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 554
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,261

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 704

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 554
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top